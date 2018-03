Coalizão de Netanyahu quer acordo provisório Um integrante da coalizão de governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alega que a perspectiva de um acordo definitivo de paz com os palestinos é "irreal" no momento e insiste na busca por um pacto provisório. A declaração do ministro das Finanças de Israel, Yair Lapid, veio à tona neste domingo, 19, quando foi publicada uma entrevista do aliado de Netanyahu ao jornal Yediot Ahronot.