Coalizão de Sharon sobrevive a votação sobre Gaza O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, sobreviveu a dois votos de desconfiança apresentados no Parlamento, sinal de que a coalizão que sustenta seu governo não deve desmoronar tão cedo, a despeito da aprovação, pelo gabinete, de uma retirada histórica de Israel da Faixa de Gaza, no domingo. Não obstante, a votação que autorizou a retirada de Gaza até o final de 2005 deixou o governo ainda mais instável e poderá levar a novas alianças políticas, ou mesmo à convocação de eleições, nos próximos meses. ?Sem dúvida, o chão político está tremendo hoje?, disse o parlamentar Avraham Burg, do Partido Trabalhista, na oposição.