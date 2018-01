Coalizão diz que avisou que hotel era "objetivo militar" Em resposta ao Ministério da Defesa espanhol depois da morte do cinegrafista José Couso, o comando da coalizão anglo-americana assegurou que o Hotel Palestina, no qual se aloja a maioria dos jornalistas estrangeiros em Bagdá, foi declarado "objetivo militar" há dois dias, informa nesta terça-feira o jornal El País em seu site da Internet (www.elpais.es). De acordo com o diário espanhol, o comando aliado assegura que avisou os jornalistas, informação desmentida pelos enviados do El País à capital iraquiana, Francisco Peregil e Ángeles Espinosa. Na manhã desta terça, um tanque disparou contra o hotel, causando a morte de Couso, que trabalhava para a Telecinco, e de um companheiro da agência Reuters. Veja o especial :