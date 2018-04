Coalizão governista declara vitória em pleito no Líbano A coalizão de governo pró-ocidental do Líbano declarou vitória nas eleições parlamentares de hoje após uma emissora de televisão publicar o resultado ainda parcial do pleito. Os resultados oficiais só sairão amanhã. O primeiro-ministro do Líbano, Fuad Saniora, declarou vitória. "Eu apresento esta vitória ao Líbano. É um dia extraordinário para a democracia no Líbano", disse o primeiro-ministro. Os partidários do governo dispararam armas para o ar em sinal de comemoração.