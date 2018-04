Coalizão governista vence eleições no Iraque

Resultados preliminares das eleições regionais iraquianas divulgados nesta quinta-feira indicam uma vitória esmagadora do bloco xiita liderado pelo atual premiê do país, Nouri Maliki. Sua coalizão conquistou a maioria dos votos, depositados no pleito do último sábado, em Bagdá e Basra e nas províncias de maioria xiita no sul do país. Os resultados preliminares podem ainda ser revistos, mas eles confirmam as projeções que apontavam a vitória do grupo de Maliki em áreas xiitas ou mistas (onde convivem xiitas e sunitas). Analistas acreditam que o resultado vai desapontar outros grupos xiitas, como os simpatizantes do clérigo Moqtada Al-Sadr e outra grande facção xiita, o Supremo Conselho Islâmico do Iraque, considerada próxima ao Irã. Entre as províncias sunitas, os partidos tradicionais conquistaram apenas meio ponto percentual a mais de votos do que a principal coalizão tribal. Este resultado apertado, segundo analistas, deve ser suficiente para evitar a violência entre os partidos e líderes tribais, que haviam ameaçado pegar em armas se as agremiações tradicionais se sagrassem vitoriosas. De qualquer forma, foi decretado um toque de recolher na província sunita de Anbar. No norte do país, a comunidade sunita, que havia boicotado as últimas eleições em 2005, conquistou a maioria dos votos na cidade de Mosul, uma das maiores do Iraque. A comunidade curda ficou em segundo lugar na cidade, restaurando o balanço político onde os sunitas são maioria. A comissão eleitoral iraquiana diz estar investigando acusações de irregularidades e deve anunciar os resultados oficiais nas próximas semanas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.