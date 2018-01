Coalizão liberal-conservadora vence na Austrália O primeiro-ministro da Austrália, John Howard, ganhou hoje pela terceira vez consecutiva as eleições parlamentares, um recorde de permanência de poder no país. A coalizão liberal-conservadora de Howard deve conquistar uma vantagem de 12 representantes entre os 150 da Câmara Baixa do Parlamento. A vitória de Howard, de 62 anos, está sendo atribuída em parte a sua dura posição com relação à política de imigração e ao engajamento na luta contra terror com a oferta de envio de soldados.