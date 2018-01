Coalizão liderada por EUA mata 12 talibãs no Afeganistão Pelo menos 12 insurgentes talibãs morreram em um enfrentamento com forças da coalizão lidera pelos EUA e do Exército afegão na província de Paktika, na fronteira com Paquistão neste sábado, diz comunicado oficial neste domingo. Segundo o informe, os combates foram perto da base militar de Tillman e morreram 12 rebeldes talibãs. Dois soldados da coalizão e outros do Exército afegão se feriram. "Apesar dos contínuos esforços militares e políticos de ambos os lados da fronteira estarem conseguindo um êxito cada vez maior, os insurgentes vêem restringida sua capacidade de movimento e isso faz com que seus ataques sejam cada vez mais desesperados", disse no comunicado do major do Exército americano Donald Korpi.