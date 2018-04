Coalizão mata 17 supostos talebans no Afeganistão

Pelo menos 17 supostos insurgentes, entre eles um líder taleban, morreram em uma operação das tropas da coalizão liderada pelos Estados Unidos no centro do Afeganistão, informou nesta quarta-feira, 10, em comunicado o comando militar americano no país.

A operação aconteceu nesta terça-feira em uma remota região do distrito de Shahrak, situado na província de Ghowr, com o objetivo de acabar com a vida do líder insurgente mulá Mustafá, segundo a nota.

As tropas receberam relatórios da Inteligência sobre o esconderijo do insurgente e começaram a vigiar o local, um prédio cercado por sentinelas.

Já na terça-feira, as tropas observaram que Mustafá deixava seu refúgio num veículo, até chegar a uma zona "remota" na qual se reuniu com muitos supostos insurgentes.

"Após confirmar que nenhum civil seria ferido, as forças usaram munição aérea de precisão para bombardear o grupo, o que matou Mustafá e pelo menos outros 16 insurgentes", assegurou o comando Militar.

O comando militar considerava Mustafá responsável por ataques na principal estrada que percorre a divisa de Ghowr com a província de Herat.

Mustafá comandava uma força de 100 combatentes e supostamente se relacionava com membros da cúpula taleban e, segundo a nota, com a Força Quds, do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica iraniana.