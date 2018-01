Coalizão realizou 900 missões aéreas no Iraque A aviação anglo-americana realizou na quarta-feira 900 missões de combate no Iraque, dois terços das quais contra divisões da Guarda Republicana a sul de Bagdá, disseram hoje autoridades do Pentágono. "Os dois terços das 900 saídas dos aviões tiveram como alvo as divisões Medina, Bagdá e Hammurabi", precisaram as fontes sob anonimato. "O último terço das missões tiveram como objetivo apoiar as forças terrestres da coligação no sudoeste e norte do Iraque", disseram. Foram também feitas centenas de missões de reconhecimento e de transporte. Veja o especial :