Coalizão responde à ofensiva do Iraque A coalizão liderada pelos EUA bombardeou nesta segunda-feira um sistema de defesa aérea ao norte do Iraque depois de tiros terem sido disparados contra as aeronaves que realizavam patrulha na zona de exclusão, informou o Comando dos EUA Europeu. Ontem, a coalizão também respondeu à ofensiva do sistema de defesa aérea iraquiano.