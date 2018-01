Coalizão se aproxima de Tikrit, último refúgio do regime As forças anglo-americanas derramaram uma ?chuva de bombas? sobre Tikrit, a cidade natal de Saddam Hussein. A ?chuva? foi lançada para ?definir o campo de batalha? na cidade que é o último ponto de resistência organizada das forças leais a Saddam Hussein, e que deverá marcar a batalha final da guerra no Iraque. Forças especiais americanas já se encontram na cidade, com o objetivo de destruir as principais estruturas militares e de poder construídas ali por Saddam ao longo de 25 anos. Os combates ocorrem nas ruas da cidade. O Comando Central americano limita-se a dizer que ?as forças especiais intervêm? na região. Em Tikrit, ?estamos enfrentando o inimigo dentro e fora da cidade?, disse o major Rumi Nelson-Green, que confirmou a atuação de forças especiais e da aviação. O avanço rápido das forças americanas e curdas pelo norte do Iraque, após a tomada de Kirkuk e a rendição de Mosul, já colocou as forças convencionais e a guerrilha a 100 km de Tikrit. Bloqueios foram montados nas estradas para impedir que líderes do regime derrubado cheguem à cidade e se unam às forças leais. Em Kirkuk, cidade invadida e saqueada pelos curdos na quinta-feira, a situação continuava ?fora de controle?, com saques, rixas tribais e denúncias de matança em massa. Líderes da etnia turcomana denunciaram que os invasores curdos estão caçando membros desse grupo minoritário. Também há denúncia de conflitos raciais entre árabes e curdos na cidade. O governador curdo da cidade, Rizgar Ali, havia advertido sobre a possibilidade de a cidade escapar ao controle, mas nenhuma medida foi tomada pelas tropas americanas para evitar o caos. A Frente Turcomana do Iraque, na Turquia, acusou os guerrilheiros peshmerga curdos da União Patriótica do Curdistão de haver assassinado 50 turcomanos na cidade. Veja o especial :