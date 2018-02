Coalizão turca defende antecipação de eleições Os líderes dos três partidos da coalizão governamental da Turquia concordaram hoje em antecipar as eleições para novembro deste ano, depois que o governo perdeu sua maioria com a saída de seis de seus legisladores. Em um comunicado escrito, os líderes afirmaram que levariam a proposta de antecipar as eleições para aprovação final de seus partidos. Os nacionalistas, agora o maior grupo no governo depois de uma debandada de deputados do partido do primeiro-ministro Bulent Ecevit, também defendem a realização de eleições em novembro. Ecevit, no entanto, apoia a manutenção do pleito em 2004, como está previsto atualmente.