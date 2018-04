Coalizão vence eleição parlamentar em Montenegro

A coalizão, comandada por Milo Djukanovic, obteve 45,8% dos votos, ou 38 das 81 cadeiras no futuro parlamento, segundo o chamado Centro de Monitoração do país, com a contagem de 54,3% das urnas.

A oposição do Front Democrático está em segundo lugar, com 23,7%, ou 20 cadeiras, seguida pelo Partido Socialista, com 10,9%, ou 9 cadeiras, segundo o grupo de monitoração. A taxa de desemprego em Montenegro, atualmente, supera 12% e a média salarial no país é de 480 euros (US$ 620). As informações são da Associated Press.