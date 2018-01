Coalizão volta a bombardear Bagdá Após três horas de relativa calma, duas fortes explosões aconteceram na manhã desta segunda-feira (horário local) na periferia de Bagdá. Aviões da coalizão anglo-americana foram alvos das baterias antiaéreas iraquianas. Fontes militares britânicas afirmaram que depois dos constantes bombardeios nos últimos três dias as forças terrestres avançaram suas posições e estão a 70 km da capital iraquiana Bagdá. O Pentágono divulgou hoje um novo balanço sobre as baixas em seu efetivo. Após 12 dias de guerra contra o Iraque, 43 soldados morreram, 16 estão desaparecidos e sete foram capturados pelas forças iraquianas. O Departamento de Defesa não precisou se esses números estão atualizados com dados desta segunda-feira. Veja o especial :