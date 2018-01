Cobra de duas cabeças vai a leilão pela internet A cobra We (Nós), uma albina de duas cabeças, vive no World Aquarium da cidade de Saint Louis desde 1999, mas agora o presidente da instituição, Leonard Sonnenschein, decidiu vender o réptil. O lance inicial no eBay é de US$ 150.000, ou mais de R$ 300.000. "É uma cobra espetacular", disse Sonnenschein. A cobra chamou a atenção do aquário quando o dono anterior a colocou à venda, poucos dias depois do nascimento do animal. A instituição pagou US$ 15.000 por ela, mesmo sabendo que a maioria das cobras de duas cabeças vive apenas poucos meses. Mas We sobreviveu e cresceu. Com quase três centímetros de diâmetro e mais de um metro de comprimento, ela tem um tamanho saudável para sua espécie. O corpo é branco, mas as cabeças são avermelhadas. We conseguiu sobreviver porque as duas bocas conduzem a um mesmo estômago, disse Sonnenschein. Cientistas acreditam que We ainda tem uns 10 anos pela frente, e Sonnenschein diz que o réptil está na idade de procriar. We tem genitália feminina.