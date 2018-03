Cobra gigante capturada depois de engolir bode na Malásia Sete homens tiveram que fazer força por mais de uma hora para erguer uma píton enorme que havia engolido recentemente um bode ou outro animal de tamanho similar numa vila do sul da Malásia. A cobra foi colocada num caminhão e levada para o zoológico. Os moradores da vila da Kuala Pilah, ao sul da capital, encontraram o animal, de quase seis metros, dormindo numa valeta nas proximidades de uma plantação de palmeiras, informou o porta-voz dos Bombeiros, Mat Nordin Abu Bakar. Uma protuberância notável, na metade do corpo da serpente, indicava que ela havia acabado de fazer uma refeição. ?O moradores acham que ela comeu um bode que está desaparecido, mas não dá para ter certeza?, disse Abu Bakar. ?Pode ser um javali selvagem das proximidades?, sugeriu. Quatro bombeiros e três moradores precisaram de mais de uma hora para tirar a cobra da valeta e colocá-la no caminhão. Ela foi levada para o Zoológico Nacional de Kuala Lumpur.