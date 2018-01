Cobrança do Brasil na ONU é 'descaramento', afirma chanceler venezuelana

GENEBRA - Numa resposta dura ao Brasil, a chanceler da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou nesta terça-feira, 1º, em Genebra, que não reconhece o governo de Michel Temer e , portanto, a cobrança do Itamaraty na ONU para que haja uma retomada do processo de referendo revogatório do mandato de Nicolás maduro não será considerada.

"Houve um golpe de Estado no Brasil, que substituiu a vontade de 54 milhões de pessoas que votaram em Dilma Rousseff. Por isso, o pedido do Brasil é um descaramento", disse ao Estado. "Esse governo golpista é formado por um grupo de corruptos. É um governo vergonhoso para a nossa América."

Antes, para a imprensa internacional e venezuelana, a ministra criticou o Brasil de forma direta e deixou claro que as recomendações do Itamaraty sequer serão examinadas. "Há um golpe no Brasil. Não reconhecemos o governo de facto do Brasil, portanto não temos qualquer tipo de relação e não consideramos suas observações", disse.

Além do Brasil, os Estados Unidos também pediram a retomada do referendo. "No caso dos EUA, o país menos democrático do mundo e que tem presos políticos e pobreza, é amoral que fale sobre Venezuela. Eles teriam de lavar muito a boca antes de falar da Venezuela", completou Delcy.

Já sobre o apelo de dezenas de países para que a Venezuela aceite inspeções da ONU, a chanceler deixou claro que isso não iria ocorrer por enquanto. "Só quando os relatores não tiverem uma posição parcial", disse.