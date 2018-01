Coca-Cola diet com limão será lançada em setembro nos EUA A Coca-Cola lançará em setembro uma versão do refrigerante diet com sabor de limão na região do meio oeste dos Estados Unidos. Chamada de Coke with Lemon, a nova bebida vai concorrer com a Pepsi Twist, uma variação da Pepsi e Diet Pepsi com sabor de limão, ambas lançadas no ano passado. A porta-voz da Coca-Cola, Susan McDermott, não quis revelar mais detalhes sobre a bebida até que ela seja lançada. Por enquanto, ela adiantou apenas que a Coke with Lemon irá para as maiores cidades em diferentes mercados ao longo do ano. A gigante de bebidas comunicou também que a campanha de marketing para lançar o novo produto já está sendo desenvolvida.