Coca-Cola é acusada de ligação com milícias Um sindicato colombiano irá entrar com processo nos Estados Unidos contra a Coca-Cola Company e suas companhias engarrafadoras na Colômbia. De acordo com o sindicato e seu advogado, a acusação é de que a companhia viola os direitos humanos. A Coca-Cola negou a acusação de que as engarrafadoras locais da companhia têm acertos com grupos paramilitares colombianos e têm responsabilidade na morte de um membro do sindicato. O Sinaltrainal, sindicato que representa 2,3 mil trabalhadores da área de alimentos da Colômbia, acusa a Coca-Cola de responsabilidade indireta na morte de Isidro Segundo Gil, que foi assassinado a tiros na entrada de uma engarrafadora. O sindicato alega que Gil foi morto por paramilitares a pedido dos donos da engarrafadora. De acordo o sindicato, são pedidos milhões de dólares de indenização, mas a quantia não foi especificada.