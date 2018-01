Coca-Cola e McDonald´s sofrem boicote no Marrocos Proprietários de empresas norte-americanas no Marrocos começaram a sentir os efeitos negativos de uma campanha silenciosa de boicote de produtos dos EUA, em retaliação ao apoio de Washington a Israel em seu conflito com os palestinos. Líderes islâmicos, grupos de apoio aos palestinos e vários jornais locais conclamaram a população a declarar uma "guerra econômica" contra os Estados Unidos - boicotando particularmente o McDonald´s e a Coca-Cola. "A situação é alarmante", disse Ali Idrissi, diretor de marketing do McDonald´s Marocco, que administra 16 restaurantes em todo o país. Os Estados Unidos desfrutam de fortes laços diplomáticos e militares com o Marrocos, que é visto como um país moderado no mundo árabe. Mas desde o início da atual intifada (revolta palestina), em outubro de 2000, foi lançada uma campanha silenciosa, principalmente em escolas, mesquitas e bairros operários marroquinos, de boicote a produtos norte-americanos. O movimento se intensificou nas últimas semanas com o aumento da ofensiva israelense nos territórios palestinos. "As pessoas começam a dizer que é vergonhoso alguém ser visto no McDonald´s", afirmou Idrissi. A Coca-Cola não comentou o boicote, mas números do governo indicam que as vendas da multinacional norte-americana deverão cair até 50% neste ano.