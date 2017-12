Coca-Cola explora mundo digital na China A Coca-Cola Co. lançou nesta quinta-feira uma campanha promocional de verão na China focalizada na conquista de adolescentes e jovens amantes de computadores e tecnologia. A Coca-Cola transmitiu cenas ao vivo, via Web, de uma conferência anunciando a campanha promocional para centenas de internautas logados ao portal chinês Sohu.com. No filme, a porta-voz da companhia, a estrela de Hong Kong Cecilia Cheung, respondia via chat às questões enviadas por milhares de internautas de todos os lugares da China. A cena se passou em uma sala de conferências decorada com logos da companhia. Como parte da campanha, a Coca anunciou que vai doar 7 mil computadores com webcam e auto-falantes, além de 100 horas de acesso grátis à Internet. O gerente de comunicação estratégica da Coca-Cola na Ásia, David Cox, disse que a companhia visa atingir jovens entre 16 e 24 anos. O mercado chinês é um dos mais importantes para a Coca-Cola. Segundo Cox, no primeiro trimestre deste ano, a China foi o país em que a marca mais cresceu no mundo, atingindo vendas 16% maiores do que as do ano interior, enquanto o crescimento global foi de apenas 4%.