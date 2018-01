Coca-Cola limita publicidade voltada para o público infantil A Coca-Cola adotou duas medidas em dois países diferentes com o propósito de ajudar no combate da obesidade infantil. Nos Estados Unidos, a empresa se comprometeu a reduzir o fornecimento do refrigerante para escolas. No Reino Unido, a Coca-Cola não fará mais publicidade dirigida a menores de 12 anos. Segundo a agência de notícia Down Jones, as escolas representam só 1% das vendas da empresa no mercado americano. Os adolescentes serem o principal grupo consumidor. E eles criam a base de seu relacionamento com a marca Coca-Cola enquanto estão na escola. As propostas da Coca-Cola incluem a proibição da venda de refrigerantes a alunos do ensino fundamental. No lugar, seriam vendidos sucos, bebidas lácteas e água mineral da empresa. Já no ensino médio, os refrigerantes só serão vendidos em máquinas automáticas. Alguns especialistas acreditam que as medidas propostas pela Coca-Cola são insuficientes para gerar resultados efetivos. "É um bom começo, mas o ideal seria livrar as escolas dos refrigerantes", disse o pediatra David Roer. A PepsiCo, principal rival da Coca-Cola, segue orietação semelhante. No Reino Unido, a Coca-Cola anunciou que vai deixar de fazer publicidade dirigida a menores de 12 anos por causa do aumento da obesidade infantil. A medida inclui a Diet Coke, a Fanta e a Sprite. As marcas da Coca-Cola não serão anunciadas durante os programas televisivos para crianças.