Cocaína atinge recorde de consumo na Europa, diz agência A Europa registra atualmente o maior número de consumidores de cocaína de sua história, a maior parte deles concentrados na Grã-Bretanha e na Espanha, revelou a agência da União Européia (UE) encarregada de combater o uso de entorpecentes. "Estima-se que a cocaína tenha sido usada ao menos uma vez por mais de 12 milhões de europeus, o que representa quase 4 por cento de toda a população adulta", afirmou o órgão. Ao menos 4,5 milhões de europeus consumiram cocaína no ano passado, ou 1 milhão a mais do que a cifra registrada em 2005. Essa expansão do número de usuários coincide com as apreensões recorde da droga realizadas nos últimos anos, afirmou o Centro Europeu de Monitoramento para as Drogas e o Vício em Drogas (EMCDDA na sigla em inglês), em seu relatório de 2007. A estimativa é de que em 2005 tenham sido apreendidas 107 toneladas de cocaína. "A cocaína é hoje, depois da maconha, a segunda droga ilícita mais usada em muitos países-membros da UE e na UE como um todo", disse o EMCDDA em seu relatório, que abarca os 27 países que integram a união mais a Turquia e a Noruega. Os adultos com idades entre 15 e 34 anos e que moram na Espanha e na Grã-Bretanha são os maiores consumidores de cocaína. Especialistas afirmam que a crescente demanda pela droga e a valorização do euro aumentaram a pressão sobre os cartéis de droga da América do Sul para atravessarem as bem controladas fronteiras da UE. O principal ponto de entrada da droga continua sendo a península Ibérica, e Portugal ganha importância como local de passagem. O EMCDDA disse que, apesar de o preço da cocaína ter diminuído nos últimos anos, um grama do pó branco ainda chega a ser vendido por 120 euros em alguns países europeus. De outro lado, o uso da heroína e de outras drogas injetáveis tornou-se menos comum na Europa ao passo que o uso de maconha estabiliza-se após anos de taxas sustentáveis de crescimento, disse a agência. "No entanto, as mensagens positivas são manchadas pelo grande número de mortes relacionadas com o consumo de drogas e com o aumento do uso da cocaína," disse o EMCDDA. Até 8.000 pessoas morrem por ano, na UE, de overdose.