Cocaleiro deve passar para o 2º turno na Bolívia O indígena e líder dos plantadores da folha de coca Evo Morales passou para o segundo lugar nas eleições presidenciais de 30 de junho na Bolívia, apurados 99,76% dos votos. Os resultados dão um seguro primeiro lugar ao ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. De acordo com os dados preliminares oficiais, Sánchez de Lozada, do Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), na oposição, obteve 22,46% dos votos; Morales, do esquerdista Movimento Ao Socialismo (MAS), 20,94%, e o capitão do Exército da reserva Manfred Reyes Villa, da populista Nova Força Republicana (NFR), 20,92%. O também ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), do social-democrata Movimento de Esquerda Revolucionário (MIR), da situação, está em quarto lugar, com 16,31% dos votos. A diferença entre Morales e Reyes Villa era apenas de 1.719 votos, quando ainda faltavam para serem apuradas menos de 10 mil cédulas, segundo dados da Corte Nacional Eleitoral. Espera-se que os resultados definitivos sejam finalmente anunciados amanhã. Temporais nas zonas rurais haviam impedido que as urnas fossem levadas a La Paz para que os votos fossem apurados na semana passada. Como nenhum candidato obteve a maioria absoluta, o Congresso deverá eleger no dia 4 de agosto o novo presidente, entre os dois mais votados. Para ser eleito, o candidato deverá obter o respaldo de pelo menos 79 dos 157 senadores e deputados. Sánchez de Lozada, que governou a Bolívia de 1993 a 1997, aparece como favorito na disputa à presidência, apesar de tanto Morales como Reyes Villa terem dito não haver nenhuma possibilidade de estabelecer um entendimento com o ex-presidente. Reyes Villa prometeu que fará o possível para evitar que Sánchez de Lozada chegue pela segunda vez ao poder e abriu a possibilidade, na semana passada, de apoiar Morales. O líder cocaleiro, por sua vez, assegurou que não efetuará pactos nem alianças políticas com nenhum dos dois. Sánchez de Lozada necessitará dos votos de pelo menos um dos dois partidos que ficaram entre os quatro mais bem votados (a populista Unidade Cívica Solidariedade e a direitista Ação Democrática Nacionalista). Morales, de 42 anos, disse que se for eleito passará "do protesto à proposta" e anunciou sua determinação de revisar uma polêmica lei que penaliza o cultivo da folha de coca em Chapare, região central da Bolívia. Morales foi expulso do Congresso em janeiro, acusado de instar o assassinato de três militares em um conflito com camponeses na zona de Chapare, considerada seu reduto. O embaixador dos Estados Unidos na Colômbia, Manuel Rocha, havia advertido antes das eleições que se Morales fizesse parte do novo governo, seu país suspenderia a ajuda econômica à Bolívia e fecharia seus mercados às exportações do país, entre elas o gás natural boliviano. Morales contará no Congresso, eleito dia 30, com o apoio dos seis deputados do Movimento Indígena Pachacuti (MIP). O respaldo a Morales foi anunciado hoje pelo cacique aymara Felipe Quispe, que ficou em quinto lugar na disputa presidencial, com 6,10% dos votos. A Ação Democrática Nacionalista (ADN), cujo candidato Ronald MacLean ficou em sétimo lugar nas eleições, com apenas 3,4% dos votos, ainda não decidiu seu voto no Congresso. Mas Morales já adiantou que aceitará formar uma aliança apenas com o MIP.