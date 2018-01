Cocaleiros bloqueiam importante estrada na Bolívia Mais de uma centena de veículos foram forçados a parar a cerca de 40 km de La Paz por um bloqueio rodoviário do qual participavam 500 cocaleiros da região de Yungas, que se opõem à erradicação de seus cultivos. Uma comissão governamental anunciou que irá ao local para negociar com os manifestantes. O bloqueio impede a circulação de veículos ao norte e sul de Yungas e Caranavi, duas das principais zonas turísticas da Bolívia e importantes centros de produção agropecuária. O governo atribuiu o conflito à disputa entre cocaleiros da região pelo mercado de coca, já que os camponeses de Caranavi obtiveram a promessa oficial de autorização para a abertura de um novo mercado do produto na região. Nessa área indígena, já existe permissão oficial para o cultivo da planta até uma área de 12 mil hectares, para uso alimentício e medicinal. O governo assegura que a área efetivamente plantada já é o dobro da permitida. As autoridades prometeram uma compensação econômica para os camponeses que voluntariamente se submetam à erradicação da coca.