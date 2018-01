"Cocaleros" unem-se a militares na busca por vítimas na Bolívia "Cocaleros" e militares, que se enfrentam cotidianamente na Bolívia, trabalhavam solidariamente hoje para tentar resgatar sobreviventes das enchentes do Rio Chapare, que já causaram meia centena de mortes. O ministro de Desenvolvimento Sustentado da Bolívia, Jorge Cortez, comentou que os dois grupos enfrentaram-se constantemente durante os últimos 15 anos, mas hoje aliaram-se espontaneamente para resgatar as vítimas e enfrentar os desastres. "É uma questão humanitária", destacou o deputado e líder "cocalero" Evo Morales. Na madrugada de terça-feira, o transbordamento do Rio Chapare arrastou uma ponte a 600 quilômetros de La Paz. Um ônibus com 46 passageiros e três tripulantes a bordo caiu no rio. Outros três veículos, inclusive uma viatura de combate às drogas, também foram arrastados pela correnteza, informaram autoridades locais. O governador de Cochabamba, Alfonso Camacho, disse hoje que 31 cadáveres foram recuperados, seis pessoas foram resgatados com vida e as demais continuam desaparecidas enquanto prosseguem os trabalhos de resgate.