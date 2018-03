Coelho salva casal de incêndio na Austrália

Um coelho de estimação foi o responsável por salvar os seus donos de um incêndio que atingiu a casa do casal no início desta quinta-feira, 24, no sul da Austrália. O animal, chamado Rabbit (coelho, em inglês), arranhou a porta do quarto em que o casal dormia e acordou o homem, segundo afirmou o comandante da brigada de bombeiros Mick Swift. O marido, cuja identidade não foi identificada, descobriu o incêndio em um outro quarto e que a fumaça já se espalhava rapidamente pela casa. Graças ao coelho, o casal conseguiu escapar sem se ferir, afirmou Swift. As chamas provocaram danos significativos na casa antes de ser contido pelos bombeiros.