Cogumelo gigante é encontrado na Itália Um cogumelo gigante, com 15 quilos e 170 centímetros de circunferência, foi colhido nas montanhas de Forca d´Acero, 100 quilômetros ao sul de Roma. De acordo com especialistas, o achado pode render um banquete para 30 pessoas. Assim que o descobriu, Orazio Tatangelo colocou o cogumelo em seu carro e levou-o a um laboratório. Trata-se de um raro exemplar de Langermania gigante, que pode chegar a 2 quilos, mas o calor e a umidade do período aumentaram muito suas dimensões. O fungo, que se desenvolveu ao máximo em uma semana, só cresce a mais de mil metros de altura.