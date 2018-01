Coldplay compõe música em homenagem aos afetados pelo furacão Harvey

HOUSTON, EUA - A banda britânica Coldplay compôs Houston, uma música dedicada aos afetados pelo furacão Harvey, tocada "pela primeira e última vez" nesta madrugada em um show em Miami, na Flórida.

"Esta canção é porque crescemos amando a música country e é o que pensamos quando vamos ao Texas", disse durante o apresentação um emocionado Chris Martin, vocalista do grupo, segundo reportou a mídia local nesta terça-feira.

O cantor garantiu ao público que a banda só tocaria Houston durante esse show em Miami.

"Estou sonhando em quando voltar a Houston. Estou sonhando com esse lugar tão especial. Estou sonhando em quando Houston não tiver problemas. Nessa cidade onde te enviam ao espaço", são as primeiras frases da letra da nova canção.

A composição também cita o Estado do Texas, o Condado de Harris e as cidades litorâneas de Corpus Christi e Galveston, dem razão da chegada do poderoso furacão na noite de sexta-feira passada.

Os mais de 2 milhões de habitantes de Houston encaram nesta terça-feira o quarto dia desde a chegada de Harvey, que entrou pela costa do Texas como um poderoso furacão e chegou no sábado já rebaixado a tempestade tropical. Desde então, choveu ininterruptamente como nunca se tinha visto na região.

A própria banda tinha programado se apresentar no fim de semana na cidade texana, mas o show precisou ser adiado em razão das chuvas.

"Realmente, queríamos tocar nesta noite, mas sentados aqui, lado a lado, vendo as notícias sobre a tempestade, sentimos que não podemos pedir a ninguém que ponha sua segurança em risco", declararam os integrantes no sábado em comunicado.

Harvey tocou terra na noite de sexta-feira na cidade costeira de Rockport, situada cerca de 360 quilômetros ao sudoeste de Houston, como um furacão de categoria 4 na escala de intensidade de Saffir-Simpson, de um máximo de 5.

O fenômeno meteorológico perdeu intensidade nos últimos dias e se tornou uma tempestade tropical que causou "catastróficas inundações" em Houston e outros lugares, onde as equipes de resgate utilizam dezenas de helicópteros e lanchas para ajudar as pessoas que ficaram presas pelas inundações. / EFE