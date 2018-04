Colecionador suíço devolve múmias ao governo chileno Um colecionador suíço devolveu quatro múmias pré-colombianas ao Chile, incluídas duas que os especialistas acreditam ter mais de 7 mil anos. O governo suíço disse que o colecionador, que pediu para permanecer no anonimato, concordou em devolver voluntariamente as múmias ao governo chileno. As múmias foram descobertas no deserto de Atacama, no norte do Chile.