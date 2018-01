Colégio eleitoral na França é esvaziado por causa de veículo roubado

PARIS - Um colégio eleitoral na cidade de Besançon, no leste da França, foi esvaziado neste domingo depois que um veículo roubado foi abandonado com o motor em funcionamento enquanto a votação estava ocorrendo, informou o Ministério do Interior francês.

O carro tinha placa falsa, disse um funcionário do ministério à Reuters, acrescentando sobre a decisão de esvaziar o local, antes da chegada de especialistas em desarme de bomba para examinar o veículo.

Autoridades de segurança da França disseram que há risco de ataques durante a eleição como os que mataram mais de 230 pessoas nos últimos dois anos na França.

Mais de 50 mil unidades de segurança policial e de elite foram mobilizadas para o serviço eleitoral em toda a França. / REUTERS