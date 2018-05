Cólera já matou mais de 2 mil no Haiti, diz governo

Antes deste surto, o cólera não havia sido diagnosticado no Haiti. A doença surgiu ao longo do rio Artibonite. A falta de saneamento básico e os problemas do sistema público de saúde ajudaram a doença a se espalhar por todas as regiões do país.

Trabalhadores humanitários tentaram controlar a epidemia, mas ela continua a se espalhar, especialmente em áreas rurais. A Organização das Nações Unidas (ONU) informou que o número de mortos e infectados pode ser duas vezes maior do que os dados oficiais. O Haiti também se recupera de um devastador terremoto ocorrido em 12 de janeiro que matou 300 mil pessoas. As informações são da Associated Press.