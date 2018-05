Cólera no Haiti começou em base da ONU, diz estudo

A constatação é que o surto de fato teve início na base nepalesa das tropas internacionais que, por sua vez, são comandadas pelo Brasil. Por semanas, a ONU e a Organização Mundial da Saúde vinham afirmando que tinham feito testes e não havia nada que comprovasse as acusações.

A suspeita de que a cólera teria sido trazida pelos soldados causou violência e até mortes. Mesmo assim, a ONU preferiu insinuar que se tratava de uma estratégia de gangues e grupos de oposição para impedir que as eleições presidenciais ocorressem, há duas semanas.

Agora, o estudo feito concluiu o que muitos temiam na ONU. A doença de fato foi primeiro registrada na base nepalesa e dados científicos provariam isso. A rapidez da proliferação da doença a partir do centro do Haiti e o fato de que ela simplesmente não existia no país por mais de um século é o que levaram os investigadores a buscar explicações "externas".

Outra conclusão é a de que a água do Rio Artibonite foi contaminada depois que uma quantidade substancial de esgoto dos banheiros da base foram escoados pelo rio. Ontem, a ONU insistia que não havia ainda uma prova final sobre as acusações. No entanto, a ONU admite que recebeu uma cópia de um relatório do governo francês sobre o assunto, mas não quis fazer comentários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.