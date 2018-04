Cólera pode agravar miséria do Haiti após terremoto PORTO PRÍNCIPE - A epidemia de cólera que assola o Haiti já deixou pelo menos 250 pessoas mortas e mais de 3 mil doentes e pode se expandir os miseráveis campos em Porto Príncipe, onde vivem 1,3 milhão de sobreviventes do terremoto de janeiro no Haiti. Autoridades de saúde e funcionários humanitários lutam para evitar que as duas tragédias se mesclem, multiplicando o número de mortos e deixando a nação ainda mais miserável.