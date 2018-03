Colin Powell declara apoio a Obama na eleição dos EUA O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos Colin Powell afirmou hoje que apóia o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama. Quebrando o silêncio sobre qual candidato apoiaria, Powell afirmou no programa "Meet the Press", da rede de televisão NBC, que Obama "atende ao padrão" para assumir a presidência "devido a sua habilidade para inspirar, à natureza inclusiva de sua campanha e porque ele está alcançando toda a América". Seu apoio ao democrata é um forte golpe para a campanha republicana, com o candidato John McCain em desvantagem nas pesquisas eleitorais. Powell foi Secretário de Estado sob a administração Bush quando os Estados Unidos iniciaram a guerra no Iraque.