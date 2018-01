Colin Powell faz "cover" do Village People na Indonésia O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, pôs um capacete na cabeça, um martelo no cinto e apresentou uma versão de YMCA, hit dos anos 70 do grupo Village People, no encerramento de uma importante reunião sobre segurança na Ásia. A tradição pede que o encontro seja finalizado com uma noite de canto e dança, animada pelos participantes. Em 1997, a então secretária de Estado Madeleine Albright fez sua performance caracterizada como Evita Perón. Hoje, Powell dançou juntamente com cinco outros representantes dos EUA, todos devidamente caracterizados - um deles de cocar. O grupo disparou uma versão do clássico dos anos 70, para deleite da platéia, composta de chanceleres asiáticos e europeus. ?O presidente Bush disse a mim: ?Colin, preciso que você dirija o Departamento de Estado/Estamos com um problema complicado?, cantaram Powell e seus colegas, ao som da música do Village People. A delegação russa, chefiada pelo chanceler Sergey Lavrov, atacou com uma versão de ?Submarino Amarelo?, dos Beatles, enquanto uma mulher com a bandeira russa corria entre as mesas. Já o ministro indiano, Natwar Singh, leu um poema antes que sua delegação começasse a cantar. ?Não estou preocupado, mas o público deveria estar?, disse Singh, a caminho do jantar de gala.