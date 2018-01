Colin Powell, gato preto, visitará Colin Powell na sexta 13 Colin Powell, o gato preto, terá uma reunião com Colin Powell, o secretário de Estado. O Powell felino, um gato de pedigree, foi eleito Gato Preto do Ano pela Associação Americana de Amantes de Gatos. Colin Powell, o secretário de Estado, concordou em receber seu homônimo na Sala dos Tratados do Departamento de Estado para uma sessão de fotos, não para conversar.