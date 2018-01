Colin Powell visita o Afeganistão O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, chegou nesta quinta-feira ao Afeganistão, onde se reunirá com membros do novo governo local. Esta é a primeira visita de um secretário de Estado americano ao país desde meados da década de 70. Powell viajou em segredo para se proteger de qualquer tentativa de ataque por parte do Taleban, milícia islâmica que dominou o Afeganistão até novembro do ano passado e foi deposta por uma coalizão de forças norte-americanas e guerreiros afegãos. Na semana que vem, os EUA e o Japão realizarão uma conferência para arrecadar fundos para a reconstrução do país. As obras de reconstrução custarão cerca de US$ 15 bilhões ao longo dos próximos 10 anos, de acordo com estimativas da ONU, do Banco Mundial e do Banco de Desenvolvimento Asiático. O evento será realizado nos dias 21 e 22 de janeiro, em Tóquio.