Colin Powell visita Paquistão e pede trégua com a Índia O secretário de Estado americano, Colin Powell, pediu hoje aos governos da Índia e do Paquistão que reduzam as tensões e acertem uma trégua na zona da Caxemira, durante uma breve visita a Islamabad. A chegada de Powell ao Paquistão coincidiu com a ocorrência de novos confrontos entre rebeldes separatistas e o exército indiano na Caxemira, no sábado à noite, nos quais morreram oito pessoas. Em Islamabad, Powell se reuniu com o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, e com o ministro de Relações Exteriores, Inamul Haq, para solicitar-lhes que sejam criadas as condições para restabelecer o diálogo entre os dois países. Em seguida, Powell deixou Islamabad em direção à Tailândia, outra escala em sua viagem pelo Sudeste Asiático que o levará em seguida à Malásia, Cingapura, Indonésia e Filipinas.