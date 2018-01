Colin Powell visitará o Brasil na próxima semana O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, visitará o Brasil entre os dias 4 e 6 de outubro, para conversar com autoridades brasileiras sobre questões relativas à América Latina. O porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, disse que nenhuma outra parada está prevista para a viagem, mas que Powell talvez faça uma visita ao Caribe. Segundo Boucher, durante sua estada em Brasília Powell tratará da situação na Venezuela, do trabalho do Brasil como líder das forças de paz no Haiti, cooperação em questões de segurança, incluindo a participação do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e comércio. O porta-voz afirma que EUA e Brasil trabalharam juntos na Organização Mundial de Comércio para estruturar um novo acordo internacional de comércio que, espera-se, dará novo impulso à economia global.