Colin Powell visitará o Haiti O secretário de Estado americano, Colin Powell, viajará ao Haiti na próxima segunda-feira para se reunir com funcionários do governo interino e avaliar os esforços dos EUA e de outras nações na tentativa de estabilizar o país caribenho e oferecer assistência humanitária. A viagem ocorrerá cinco semanas depois de o presidente deposto do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, ter deixado o país. Aristide acusou o governo de Washington de pressionar sua saída. A Casa Branca, por sua vez, diz que Aristide renunciou de maneira voluntária.