Colin Powell visitará o Haiti O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, visitará ao Haiti para reafirmar o apoio americano a uma transição democrática no país e observar a ajuda humanitária prestada pelos EUA após uma série de catástrofes naturais que atingiu o país. Powell também participará das cerimônias previstas para marcar o dia mundial de combate à aids, reunindo-se com jovens que recebem e distribuem serviços de apoio a portadores do vírus HIV. No ano fiscal encerrado em setembro, os Estados Unidos destinaram US$ 20 milhões ao Haiti para programas de tratamento e prevenção à disseminação da aids. A administração conservadora liderada por George W. Bush fornece esse tipo de ajuda somente a governos estrangeiros que compartilham sua visão de que a abstinência sexual é a melhor forma de combater doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada.