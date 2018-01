Colisão com ônibus de turistas mata oito na França Oito pessoas morreram na manhã desta segunda-feira em uma colisão envolvendo um caminhão italiano com um ônibus holandês. O ônibus trazia de volta 61 turistas que passaram o fim de semana esquiando na região de Metz, no leste da França. Morreram o motorista do caminhão e seu acompanhante, e seis pessoas que estavam no ônibus. Outras 27 ficaram feridas, três em estado grave. O acidente aconteceu na rodovia A31.