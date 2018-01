Colisão de aviões deixa 5 mortos nos EUA Dois aviões de pequeno porte - um Cessna 150 e um Piper PA-28 - colidiram hoje pela manhã em New Jersey, nos Estados Unidos, matando pelo menos 5 pessoas. Uma das aeronaves foi arremessada para os fundos de uma casa. Equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão tentando resgatar uma pessoa que ficou presa, com vida, nos escombros do Cessna, afirmou Holly Baker, porta-voz da Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês). Ainda segundo Baker, a colisão - que deixou o Piper em pedaços - ocorreu em Kinnelon. Como nenhum dos dois aviões contava com plano de vôo, não se sabe quantas pessoas estavam envolvidas no incidente. Ninguém, em terra firme, ficou ferido. Por volta das 9h15 (horário local), um dos aviões caiu sobre as árvores nos fundos de uma casa, em frente à residência de John Yago. "Eu passei por lá e tudo o que se pode ver é a cauda do avião pendurada", disse. Ele contou que a residência não sofreu danos e que o avião era de dois passageiros. De acordo com Yago, apesar de sua esposa ter ouvido um barulho na cozinha de casa, ele não escutou nada do local onde trabalhava. Ele só saiu de lá quando viu carros da polícia no local.