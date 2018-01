Colisão de caminhão com um trem deixa 50 feridos no Japão Cerca de 50 pessoas foram feridas nesta quinta-feira pela colisão de um caminhão com um trem na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, segundo informou a agência de notícias Kyodo. O acidente aconteceu às 8h20 (20h20 de quarta-feira, em Brasília), numa passagem em nível entre Biharo e Hiushinai, segundo afirmaram fontes da empresa concessionária do serviço de trens. O motorista de um caminhão que transportava madeira não deteve a tempo seu veículo, que bateu num vagão. Em conseqüência, o trem descarrilou. A polícia de Hokkaido afirmou que, além dos dois motoristas, 46 dos 70 passageiros foram feridos, cinco deles em estado grave.