Colisão de ferry boat com rebocador mata ao menos 4 em Bornéu

KUALA LUMPUR - Pelo menos quatro pessoas morreram e outras várias continuam desaparecidas após a colisão de um ferry boat e um rebocador num rio na ilha de Bornéu, informou nesta terça-feira, 19, a polícia da Malásia.

O choque ocorreu nesta segunda-feira em uma área remota do estado malaio de Sarawak. Por enquanto, foi possível resgatar 17 passageiros e tripulantes das duas embarcações. Entre os mortos confirmados há pelo menos uma criança.

Segundo fontes policiais, a causa do acidente foi que o ferry não fez bem uma estreita curva do rio e bateu de frente contra o rebocador.

As autoridades investigam se houve negligência por parte do capitão do ferry boat, pois os operadores habitualmente ignoram as normas básicas de segurança, sobretudo na parte de Bornéu administrada pela Indonésia.