Colisão de helicópteros deixa 7 marines mortos Sete marines americanos morreram na quarta-feira à noite quando os dois helicópteros em que viajavam colidiram no deserto, na fronteira entre a Califórnia e o Arizona, durante exercícios militares noturnos. O Corpo de Fuzileiros Navais disse que as causas da colisão estão sendo investigadas. Vários acidentes ocorreram no ano passado envolvendo marines em treinamento na Califórnia. Em setembro, um helicóptero caiu no acampamento Pendleton, no norte de San Diego, matando os dois tripulantes.