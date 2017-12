Colisão de helicópteros mata dois soldados em Bagdá Uma colisão envolvendo dois helicópteros das forças americanas matou dois soldados e feriu outros neste sábado, em Bagdá. O motivo do acidente ainda não é conhecido. Desde maio de 2003, já se perderam 27 helicópteros no país, a maioria abatida por rebeldes. O sábado no Iraque foi marcado por ações contra cinco igrejas da capital. Templos em quatro bairros foram alvo de bombas caseiras. Não houve vítimas, mas os ataques alarmaram a minoria cristã do país, cerca de 800 mil. Em agosto, ataque similar matou 12 pessoas. Também hoje, rebeldes lançaram morteiros contra o hospital Ibn al-Betar, matando um funcionário e ferindo outras pessoas. Também foi atacado no sábado o Hotel Mansour, que abriga a embaixada chinesa. Esta ação não deixou vítimas.