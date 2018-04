Colisão de navios causa incêndio em Dubai Um navio carregado com 30 mil toneladas de petróleo, avaliadas em US$ 9 milhões, colidiu ontem com um cargueiro na costa de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A colisão provocou um incêndio que lançou densas colunas de fumaça negra no céu , mas não deixou vítimas. O petroleiro, identificado como Kashmir, vinha do Irã e se chocou com o cargueiro Sima Buoy no canal que leva ao porto de Jebel Ali. Até ontem, as causas do acidente ainda não tinham sido divulgadas pelas autoridades de Dubai.