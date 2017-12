Colisão de ônibus deixa 38 mortos no Paquistão O choque entre dois ônibus de passageiros deixou hoje 38 pessoas mortas e outras 52 feridas na província de Punjab, no oeste do Paqistão. O acidente ocorreu perto de Pattoki, a 60 km de Lahore, a capital de Punjab, quando um dos ônibus tentava ultrapassar o outro. Os feridos foram transportados para os hospitais de Lahore e a polícia está investigando o acidente, disse a agência de notícias estatal paquistanesa. O excesso de velocidade dos veículos e a precariedade das estradas tornam as viagens por rodovia no Paquistão extremamente perigosas.